На салатовой ветке метро произошел сбой

Поезда на южном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро следуют с увеличенными интервалами.

Пресс-служба столичной подземке на своей странице в Twitter сообщает, что сбой произошел из-за "инцидента с пассажиром". Подробности инцидента неизвестны. Представители метрополитена просят пассажиров пользоваться Замоскворецкой линией и наземным транспортом. Службы метро прилагают все усилия для скорейшего восстановления движения.