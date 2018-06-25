В столичном зоопарке поселились два амурских тигра

В Московском зоопарке поселились два годовалых амурских тигра.

Тигрята родились в центре воспроизводства редких видов в Подмосковье весной 2017 года, сообщает сайт мэра Москвы. Сейчас они весят около 90 килограммов. К трем годам, когда хищники станут совсем взрослыми, их вес увеличится в два-три раза.

По словам директора зоопарка Светланы Акуловой, животные хорошо перенесли дорогу и сейчас осваиваются в своем новом доме на "Острове зверей". Они исследуют территорию, гуляют по вольеру и играют друг с другом. Посетители могут понаблюдать за тем, как хищники завтракают около 7:30-7:50 утра (в это время зоопарк уже работает).

В будущем эти тигры примут участие в Европейской программе по сохранению популяции этих животных в неволе. Их родители попали в зоопарк из неволи, поэтому их потомство представляет особую генетическую ценность.

В мае двух амурских тигров выпустили на свободу на Дальнем Востоке. Осиротевших хищников выходили в приморском центре реабилитации. Будущий ареал обитания тигров для их безопасности не называют. Известно лишь, что это Еврейский автономный округ.