Миграционный указ Трампа ударил по его детям и внукам
Сотрудники Белого дома получают угрозы из-за жесткой политики Дональда Трампа в отношении мигрантов. Активисты распространяют в Интернете номера телефонов тех чиновников, которые разлучают родителей-нелегалов и их детей. Уже досталось пресс-секретарю президента и министру внутренней безопасности, а в Интернете появляются призывы атаковать сына и внуков американского президента.
Администрация президента США, объявившая в отношении мигрантов политику нулевой толерантности, на своем опыте каждый день узнает, каково это — когда тебя никому не жалко. Спорные решения главы Белого дома не дают покоя его сотрудникам ни на работе (офис министерства внутренней безопасности пикетируют каждый день), ни на отдыхе. Главу МВБ Кирстен Нильсен в конце минувшей неделе протестующие сначала настигли на пороге дома, а затем в ресторане.
Сорвался ужин и у пресс-секретаря президента Сары Сандерс. Ее просто не пустили в небольшой ресторан. Заведение, к слову, после скандала с сотрудницей администрации, обласкано вниманием публики. Те, кто выступает против жесткой политики Дональда Трампа в отношении мигрантов, считают, что лучший способ борьбы с системой – не дать жизни сотрудникам Белого дома.
Конгрессвумен Максин Уотерс, призывая единомышленников к борьбе, даже использовала слово, которое еще недавно считалось чем-то недопустимым. Политик-демократ отныне выступает за харрасмент. "У тех членов администрации, кто по-прежнему пытается защищать президента, не должно остаться возможности ходить в рестораны, заправлять машины, ходить по торговым центрам. Люди должны окружать их, протестовать, к ним нужно приставать до тех пор, пока они не скажут президенту: "Нет, я не могу дальше работать с вами, то, как вы поступаете с детьми, неправильно и неприемлемо", — заявила член Палаты представителей США от Демократической партии Максин Уотерс.
Прикрываясь заботой о детях, либеральная Америка не нашла ничего лучше, чем отыграться на семье президента, а точнее, на его младшем сыне и внуках. Дальше других пошел актер Питер Фонда. Представитель знаменитой голливудской династии на полном серьезе заглавными буквами написал в своем "Твиттере": было бы неплохо передать Бэррона Трампа в руки насильникам. Текст провисел в микроблоге недолго, но Интернет, как известно, помнит все.
"Мы должны вырвать Бэррона Трампа из рук матери и посадить его в клетку к педофилам. Посмотрим, станет ли она выступать против придурка, за которого вышла замуж", — заявил Фонда.
Голливуд, целый год демонстрировавший чудеса координации и единодушия в уничтожении Харви Вайнштейна, на защиту 12-летнего ребенка так и не встал. Нашлись даже те, кто посчитал, что идею Фонды можно и воплотить. Актер и продюсер Том Арнольд даже предложил план действий: "Чувак, можем протестовать и у Белого дома. Кроме того, Меланья провожает его в школу. Мы хотим переговорить с ней. Мы собираемся в школу, в которую ходят дети Кушнеров. А дети Трампа-младшего уже работают в кафе, так что в обед устроим протест и там".
Регулярно достается и Иванке Трамп. Каждая ее семейная фотография собирает тысячи гневных комментариев. Пользователи Интернета порицают дочь президента за признания в любви к своим детям в то время, когда на границе разлучают семьи мигрантов. В соцсетях каждый день публикуют номера рабочих и личных телефонов сотрудников министерства внутренней безопасности. Масла в огонь подлил и сайт WikiLeaks, выложивший в Сеть данные девяти тысяч работников ведомства. В министерстве готовы бить тревогу: всем сотрудникам уже посоветовали быть бдительными, держать двери машин и домов закрытыми и без лишней необходимости не признаваться на людях, где они работают.
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