Вставшая электричка нарушила график движения на Рижском направлении

На Рижском направлении Московской железной дороги произошел сбой в движении пригородных поездов в сторону Москвы.

На перегоне Павшино — Нахабино по техническим причинам остановилась электричка, следовавшая от станции Новоиерусалимская в Москву. В настоящее время предпринимаются меры по буксировке состава и восстановления графика движения, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге.

Сбой в движении поездов произошел сегодня утром и в московском метро. На южном участке Люблинско-Дмитровской линии поезда следовали с увеличенными интервалами из-за инцидента с пассажиром.