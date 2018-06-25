Мария Шарапова потеряла одну позицию в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мария Шарапова опустилась на одну строчку в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Теперь она занимает в нем 24-е место. В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Первое место продолжает занимать Симона Халеп из Румынии, на счету которой 7970 очков. Следом за ней идет датчанка Каролина Возняци с 6745 баллами. Третьей в рейтинге расположилась испанка Гарбинье Мугуруса (6550 очков).

Лучшей из российских теннисисток остается Дарья Касаткина, занимающая 14-е место и имеющая в своем активе 3125 баллов. Далее идут Мария Шарапова (24-е, 1943 очка), Анастасия Павлюченкова (29-е, 1596), Екатерина Макарова (35-е, 1330), Елена Веснина (49-е, 1060) и Светлана Кузнецова (57-е, 964).