В Сирии уничтожены 70 боевиков "Джебхат ан-Нусры"

В южной зоне деэскалации в Сирии боевики группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) атаковали населенные пункты, перешедшие на сторону правительства.

Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, наступление террористов было отражено правительственными войсками совместно с формированиями "Сирийской свободной армии" при поддержке российских ВКС. Боевики потеряли 3 бронемашины и 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами. До 70 террористов были уничтожены. Среди военнослужащих сирийской арабской армии потерь нет, есть ли потери у ССА, не уточняется.

24 июня на сторону правительственных войск добровольно перешел населенный пункт Эт-Тубба провинции Деръа. Таким образом, число таких пунктов в южной зоне достигло 12.