Испанец Надаль обошел швейцарца Федерера в рейтинге ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал лидером обновленного рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, опубликованного на официальном сайте этой организации. С первого места он смог потеснить Роджера Федерера из Швейцарии, который не сумел 24 июня защитить титул на турнире в немецком Галле.

Впрочем, швейцарец отстает от испанца всего на 50 очков (у Надаля – 8770 баллов). В тройке лучших находится представитель Германии Александр Зверев, набравший 5755 рейтинговых очков.

Теннисист Андрей Рублев потерял две позиции, опустившись на 34-е место. Он является лучшим представителем России с 1281 баллом. В топ-100 расположились также Карен Хачанов (40-е место, 1130 очков), Даниил Медведев (59-е, 917), Евгений Донской (82-е, 706) и Михаил Южный (100-е, 571).