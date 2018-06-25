Движение поездов в столичном метро восстановлено

Движение поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро восстановлено.

Утром пресс-служба столичной подземки сообщила, что поезда не ходили от станции "Марьино" до станции "Зябликово". Причина – инцидент с пассажиром. Подробности ЧП не сообщаются. В 9 часов утра движение было введено в график.

Между тем сегодня утром произошел сбой на Рижском направлении Московской железной дороги. На перегоне Павшино — Нахабино по техническим причинам остановилась электричка.