Путин поздравил Эрдогана с победой

Президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турецкой Республики.

В поздравительной телеграмме российский лидер отметил, что результаты голосования свидетельствуют о большом авторитете Эрдогана и широкой поддержке его политического курса. Как сообщает "Интерфакс", Путин с удовлетворением отметил поступательный характер развития российско-турецких партнерских отношений и подтвердил готовность к продолжению содержательного диалога.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин в течение дня позвонит Эрдогану, чтобу поздравить его лично​​​.

24 июня в Турции состоялись выборы главы государства. Эрдоган набрал 52,6% голосов по данным обработки 99% бюллетеней. За его основного соперника Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии) проголосовали 30,7%.