Путин поздравил Эрдогана с победой
Президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турецкой Республики.
В поздравительной телеграмме российский лидер отметил, что результаты голосования свидетельствуют о большом авторитете Эрдогана и широкой поддержке его политического курса. Как сообщает "Интерфакс", Путин с удовлетворением отметил поступательный характер развития российско-турецких партнерских отношений и подтвердил готовность к продолжению содержательного диалога.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин в течение дня позвонит Эрдогану, чтобу поздравить его лично.
24 июня в Турции состоялись выборы главы государства. Эрдоган набрал 52,6% голосов по данным обработки 99% бюллетеней. За его основного соперника Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии) проголосовали 30,7%.
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
Черчесов: собираемся выйти в плей-офф с первого места
- Смолов, Головин и Жирков могут не сыграть с Уругваем
- Салах и сборная Египта: слухи и опровержения
- Голевой рекорд футбольного турнира в России
- Видео всех матчей чемпионата мира полностью. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Путин поздравил Эрдогана с победой
- Европа ищет место, куда выслать мигрантов
- Бабченко пожаловался на жизнь после "смерти"
Самое читаемое
-
Жительница Казани продемонстрировала колумбийскому болельщику необычный способ знакомства
- Сказочный персонаж убил мальчика в Ленобласти
- Оскорбив россиянку, аргентинский фанат разрушил свою жизнь
- Судно с коллекцией картин Айвазовского разграбили
- В Сочи немецкий болельщик спас попавшего в аварию мопедиста
Авто.Вести.Ru
-
Обзор нового Geely Atlas: китаец, за которого не стыдно (видео!)
- Хит-парад. Автомобили с "неродными" моторами
- Volvo представила новый S60, лишив его дизеля
- Мы узнали российские цены на новый кроссовер Infiniti QX50
- Президент Туркменистана собственноручно собрал внедорожник
Экономика
-
"Торговая война": Китай задействует главное оружие
- Топилин: средняя пенсия вырастет в 2019 году
- СМИ: Путин и Трамп могут встретиться в Вене 15 июля
- Системы видеоаналитики: наукоемкие технологии в индустриальных решениях
- Штраф на нарушение ПДД спишут со счета в банке
Недвижимость
-
Вдова Баталова боится ездить на дачу из-за соседа
- Особняк Джуны ведьмам не достался
- Россияне смогут платить за коммуналку частями
- Что можно купить в Англии, если продать двушку в Москве
- Цены на вторичное жилье могут вырасти из-за ажиотажа
Вести.Медицина
-
Бактерии на кухонном полотенце: насколько они опасны
- Получаете штрафы за нарушение ПДД? Возможно, виновата печень
- Семь способов улучшить память
- Чем дача полезна для здоровья?
- 13 витаминов, без которых человек может умереть и откуда их получить
Вести в 20.00
-
День памяти и скорби: павших почтили по всей России
- Боевики в Сирии производили химоружие на западном оборудовании
- Открыть карты: как будут отслеживаться безналичные переводы
Москва 24
-
В Гидрометцентре дали прогноз о повторе аномальной жары 2010 года
- Назван средний размер пенсии в 2019 году
- Огромное бензиновое пятно появилось на поверхности Яузы
- Где в столице можно посмотреть трансляции чемпионата мира по футболу
- Двое рабочих погибли из-за выброса аммиака на заводе в Подмосковье
Вести.Hi-tech
-
Instagram запустил "вертикальный YouTube"
- iOS 12: лучшие функции, о которых умолчала Apple
- YouTube в России вводит платную подписку. Чем она лучше?
- "Самый тонкий ноутбук в мире" добрался до России
- Что умеет и может искусственный интеллект?
- У "Тетриса" появится версия для виртуальной реальности
Вести-Москва
-
Запугать не получилось: Москва удивила иностранных болельщиков
- Соревнование для родителей: москвичи тратят на выпускной миллионы
- Собянин рассказал о новом транспортном каркасе Москвы
- В Москве выросло число липовых благотворительных фондов
- У мажоров хотят отобрать скоростные машины
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Вирус герпеса связан с развитием болезни Альцгеймера
- Космический телескоп в рекордные сроки обнаружил десятки новых планет
- Найдена связь между диабетом и распространённым пищевым красителем
- Свирепый тирекс не умел высовывать язык
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков