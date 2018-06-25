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Нелегалы в Европе 3 часа назад

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25 июня 201811:04 Анастасия Попова

Европа ищет место, куда выслать мигрантов, но пока не находит

"Хороший шаг вперед" и "полезная встреча". Так европейские лидеры прокомментировали неформальный саммит в Брюсселе, на котором обсуждали тему миграционного кризиса.

Здороваясь с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, канцлер Ангела Меркель выглядела напряженной. Она ехала в Брюссель, прекрасно понимая, что максимум, на что может рассчитывать, — двусторонние сделки с наиболее заинтересованными странами, например, Италией. Итог неформального саммита коротко подвел премьер Испании Педро Санчес — практических договоренностей нет. В активе Меркель лишь согласие всех на тему необходимости укрепления внешних границ. "Мы сходимся во мнении, что Frontex должен быть усилен, причем быстро. Возможно, следует расширить мандат работы агентства", — заявила Меркель.

Страны "Вышеградской четверки" — Венгрия, Словакия, Польша и Чехия — отказались участвовать в том, что они назвали "спасательной операцией" политического будущего Меркель. Из 28 стран в Брюсселе было в итоге лишь 16. Несогласных разделить европейское бремя предложил наказывать санкциями французский президент Эммануэль Макрон, подчеркнув, что вопрос уже давно вышел за рамки гуманитарного.

"Ситуация с прибытием мигрантов значительно лучше, чем в 2015 году, — отметил Макрон. — Но кризис сегодня перешел в политическую стадию. Вызов перед нами — это политическое давление, которое испытывают отдельные страны ЕС. Вторая проблема заключается во внутреннем перемещении мигрантов внутри Евросоюза".

 

У итальянцев подход конструктивный: премьер Джузеппе Конте привез конкретный документ, в котором десять задач, среди прочего — реформирование Дублинского соглашения, по которому беженцы должны остаться в первой же стране ЕС, куда они прибыли. "Мы считаем, что Дублинское соглашение основано на экстренной логике, тогда как в действительности проблему нужно решать более структурно", — уверен председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте.

В Италии сейчас скопилось около 650 тысяч нелегалов. Это экономические мигранты, а не беженцы. Их надо высылать, но как и куда? Меркель хотела дать Риму денег, миллионы помощи предлагала еще Иордании и Ливану. Согласия пока нет. Болгария и Люксембург предложили закрыть границы и создать центры фильтрации беженцев за пределами ЕС в третьих странах, но и там желающих нужно еще поискать.

За последние три года в Европу нелегально прибыли больше полутора миллионов человек, из них расселить удалось только 35 тысяч беженцев. Таковы данные Еврокомиссии. Впрочем, в ЕС уверяют, поток по всем направлениям постепенно снижается, но людей и без того много, учитывая, что система квот не работает. Масштабы проблемы только растут, а вариантов выхода по-прежнему нет. В тупике может оказаться не только миграционный вопрос, на карту поставлена и политическая карьера тех, кто так активно ратовал за открытые для всех границы.

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