Бывший кировский губернатор будет сидеть в кировской колонии

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на получение крупной взятки, отправлен из СИЗО в колонию. Согласно законодательству, ФСИН сообщит родственникам о местонахождении Белых только тогда, когда он прибудет на место.

"Предполагается, что Никита Белых будет отбывать наказание по прописке — в Кировской области, несмотря на то, что он просил отбывать наказание поближе к Москве, где у него проживает и работает жена. Однако, скорее всего, ФСИН не даст ему такой возможности", — предположила в беседе с корреспондентом РИА Новости зампредседателя общественной наблюдательной комиссии (ОНК) города Москвы Ева Меркачева.

1 февраля суд приговорил Белых к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей за получение в 2014 году взятки в размере 400 тысяч евро. 10 мая Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-губернатору, отказавших удовлетворить апелляция его адвокатов.