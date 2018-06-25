25 июня 201812:07
Анна Ардова выписалась из больницы
Актриса театра имени Маяковского Анна Ардова выписана из больницы, рассказал РИА Новости директор театра Олег Ошарин.
Он пояснил, что актриса проходила плановое лечение. Сейчас она находится дома и чувствует себя хорошо.
Сама же актриса в своем Instagram призвала поклонников не волноваться и разместила видео, где гуляет с детьми в парке.
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