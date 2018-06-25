Анна Ардова выписалась из больницы

Актриса театра имени Маяковского Анна Ардова выписана из больницы, рассказал РИА Новости директор театра Олег Ошарин.

Он пояснил, что актриса проходила плановое лечение. Сейчас она находится дома и чувствует себя хорошо.

#аннаардова#актрисааннаардова#ардова#уменявсехорошо#пожалуйстаневолнуйтесь#всехлюблю# Публикация от Анна Ардова (@ania_ardova) 23 Июн 2018 в 8:20 PDT

Сама же актриса в своем Instagram призвала поклонников не волноваться и разместила видео, где гуляет с детьми в парке.