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29 июня 201815:45

Нутритивная поддержка: как еда помогает бороться с онкологией

В феврале 2018 года Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй!" провела опрос среди россиян с онкологическими заболеваниями. Результаты показали, что у пациентов существуют серьезные проблемы с питанием, которые оказывают сильное влияние на качество жизни и влекут за собой потерю веса. Нутритивная недостаточность, в свою очередь, это большая проблема, так как она негативно влияет на эффективность лечения, а иногда и вовсе приводит к прекращению противоопухолевого лечения.

Правда ли питание может помочь в процессе лечения и избежать осложнений? Что нужно есть во время лечения и почему потеря веса очень опасна? Специалисты научно-исследовательского центра Nutricia Advanced Medical Nutrition помогают найти ответы и понять значимость питания при онкологии. Ведь в борьбе с недугом на счету может быть каждая минута, миллиметр и грамм.

Роль питания в жизни пациентов с онкологией

Согласно данным опроса, 92% онкологических пациентов в России сегодня недополучают необходимые питательные вещества и сильно теряют вес. Кроме того, больше половины опрошенных людей считают, что врач уделял недостаточно внимания вопросам питания во время лечения.

Часто можно наблюдать, что во время лечения у пациентов почти полностью пропадает аппетит. Это неудивительно, так как побочные эффекты химио- и/или лучевой терапии вызывают тошноту, рвоту, перестройку вкусовых ощущений или повреждение слизистой полости рта. В таких случаях больному, как правило, совсем не до еды. Но ведь в организм не только должны поступать питательные вещества, но и белок в повышенном количестве, благодаря которому у человека появятся силы противостоять заболеванию.

Сегодня научно доказано, что пациенты, получающие повышенное количество белка, которое содержится в специализированном питании, лучше переносят операцию и послеоперационный период. Специализированное питание позволяет улучшить общее состояние, снизить токсичность и успешнее бороться с побочными явлениями лучевой и химиотерапии, благодаря чему больные способны выдержать агрессивные факторы лечения.

Специализированное питание

Пациенты с раком имеют особые потребности в питании. Им необходимы:

- белок, необходимый для заживления ран, переноса лекарственных препаратов, в том числе и химиопрепаратов, поддержания веса и сил;

- калории и углеводы как источник энергии;

- жиры для построения клеток и лучшего усвоения ряда витаминов;

- микроэлементы для предотвращения дефицита и поддержания физиологических и метаболических функций.

Но особенно специалисты подчеркивают важность белка. У онкологических больных процессы расщепления мышечного белка ускорены, белок необходим для поддержания иммунитета и обеспечения транспорта в клетку белков, жиров, витаминов, гормонов и других необходимых веществ (белки-"переносчики"), а потому все рекомендации Европейского общества клинического питания и метаболизма направлены на увеличение потребления белка.

Что касается обычной пищи, то она должна отвечать потребностям пациента в данный момент. Например, при повреждении слизистой полости рта стоит избегать горячей, острой пищи. Пища не должна раздражать пищеварительный тракт, поэтому в ряде случаев рекомендуется мягкая консистенция. Пища должна стимулировать аппетит и не вызывать тошноту, поэтому иногда советуют избегать сильных запахов при ее приготовлении. При соблюдении этих несложных правил и употреблении специализированного питания, судя по отзывам и наблюдениям специалистов и самих пациентов, можно наблюдать улучшение общего самочувствия на всех этапах лечения.

Евгения Бирюкова рассказывает, что ее отцу поставил диагноз "рак пищевода", он очень сильно похудел. И врачи не могли даже провести полный курс химиотерапии из-за большой потери в весе. Поэтому специализированное питание стало настоящим спасением для него.

"Заставить отца что-то съесть было порой просто невозможно, а тут он эти коктейли с удовольствием через трубочку пил в течение дня. Уже через неделю он прибавил в весе, стал более активным и как-то менее пессимистично стал на все смотреть", — говорит она.

Медицинские исследования на тему нутритивной поддержки

По словам медицинского директора направления "Онкология" научно-исследовательского центра Nutricia Advanced Medical Nutrition Берта ван Эйка, нутритивная поддержка – это способ восполнить потребность пациента в основных нутриентах, когда он не может восполнить их сам. Нутритивная поддержка, которая и есть специализированное питание, действительно помогает онкологическим пациентам перенести агрессивную терапию и повышает эффективность лечения.

Работы в области специализированного питания начались еще в XIX веке, когда компанией Nutricia была разработана первая молочная смесь для детей. Затем начались исследования и в других направлениях. Питание было разработано для тех, кто не может переносить или усваивать необходимые питательные вещества из-за генетических метаболических нарушений или аллергий, не способен самостоятельно есть или глотать по причине хирургических вмешательств и интенсивной терапии. Сегодня одним из важных вопросов научно-исследовательского центра Nutricia Advanced Medical Nutrition является также разработка и производство специализированного питания для онкологических пациентов. Сотрудники центра уверены, что питание должно стать неотъемлемой и важной частью лечения рака. А потому главная цель – исследовать и развивать инновационное медицинское питание, которое будет поддерживать каждого больного на его нелегком пути.

Несколько продуктов, учитывающих потребности разных пациентов, уже масштабно производятся компанией Nutricia Advanced Medical Nutrition , разработка новых продолжается. Однако производство – очень длительный и сложный процесс.

"Для создания качественного продукта нужно учесть множество факторов: выбрать ингредиенты, этапы и условия производства, обеспечить стабильность во время срока годности. На все это уходит от 2 до 5 лет", — поясняет технолог Nutricia Advanced Medical Nutrition Анн де Сварт.

Продукт Nutridrink Compact Protein

Специализированное питание Nutridrink Compact Protein обеспечивает жизненно необходимое для организма питание, даже если пациент полностью отказывается от приема обычной пищи. Этот лечебный продукт был создан специально для онкологических пациентов. В небольшой бутылочке (всего 125 мл) содержатся все необходимые питательные вещества. Питание при химио- или лучевой терапии дается пациенту небольшими объемами, не вызывая отторжения, при этом организм получает достаточное количество питательных микроэлементов и нутриентов, чтобы бороться с болезнью.

Вице-президент Danone Nutricia Research Кристин М’Рини Пуэль отмечает, что исследования показали преимущества специализированного питания: "Это снижение смертности и осложнений на 35%, улучшение иммунного статуса и качества жизни. Кроме того, средняя экономия затрат по сравнению со стандартным уходом для широкого круга групп пациентов составила 12%".

Главное же понимать, что в борьбе с онкологией нет мелочей, а питание – нередко становится одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность лечения и восстановления.

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