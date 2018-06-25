Самый маленький в мире компьютер измерит температуру внутри раковой опухоли

Инженеры Мичиганского университета презентовали устройство, которое можно назвать самым миниатюрным в мире компьютером.

Прибор имеет форму параллелепипеда с квадратным основанием. Сторона это квадрата равна всего лишь 0,3 миллиметра. Высота фигуры ещё меньше. Это перекрывает предыдущий рекорд от компании IBM, о котором "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали несколько месяцев назад.

Впрочем, считать ли детище мичиганских инженеров, как и разработку IBM, компьютерами – вопрос терминологии. Дело в том, что эти системы не имеют постоянного запоминающего устройства (жёсткого диска или какого-либо его аналога). Данные и программы хранятся только в оперативной памяти и стираются сразу же после отключения питания.

"Мы не уверены, следует ли называть их компьютерами или нет.", – говорит один из соавторов разработки Дэвид Блау (David Blaauw).

Разумеется, миниатюрное чудо техники питается не от розетки, а данные загружает не через USB-порт. Энергию и информацию новый аппарат получает, "воспринимая" свет, посылаемый с базовой станции.

Подобная миниатюризация к тому же породила целый ряд технических проблем. Обычные технологии управления с помощью зарядов и токов оказались слишком грубыми для крошки-компьютера: неизбежные шумы стали сравнимы с полезным сигналом. Поэтому инженерам пришлось пересмотреть многие стандартные решения. Дополнительные трудности доставил жизненно необходимый устройству свет, порождающий в элементах схемы паразитные токи.

Зато теперь, когда все препятствия преодолены, оказалось, что миниатюрная ЭВМ прямо-таки жизненно необходима человечеству.

"Когда мы впервые создали нашу миллиметровую систему, мы на самом деле не знали, для чего она была бы полезна. Но как только мы обнародовали её, мы начали получать десятки, десятки и десятки запросов", – говорит Блау.

Например, устройство могло бы помочь в диагностике глаукомы, измеряя давление внутри глаза. От столь миниатюрных датчиков не отказалась бы нефтяная промышленность. Многие биохимические процессы также можно было бы отследить с помощью такого миниатюрного "шпиона". Есть планы даже сделать из него микрофон, заставив отправлять операторам отчёт о колебаниях воздуха.

Сейчас компьютер готовят к первому применению: в качестве термометра внутри раковой опухоли.

Некоторые исследования показывают, что смертоносное новообразование несколько горячее, чем окружающие его здоровые ткани. Однако пока эти данные недостаточно надёжны.

"Поскольку датчик температуры мал и биосовместим, мы можем внедрить его в [тело] мыши, и вокруг него будут расти раковые клетки, – говорит Гэри Люкер (Gary Luker), профессор радиологии и биомедицинской инженерии того же Мичиганского университета. – Мы используем этот температурный датчик для исследования изменений температуры внутри опухоли и нормальной ткани, и, возможно, мы сможем использовать изменения температуры, чтобы зафиксировать успех или неудачу терапии".

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о чипе для диагностики наследственных заболеваний, медицинском датчике размером с песчинку и подкожном имплантате из нанотрубок. Также мы рассказывали о самом чувствительном в мире световом термометре и методе взвешивания одиночных клеток.