Столтенберг: встреча Путина и Трампа будет соответствовать политике НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа соответствовала бы политике альянса в отношении Москвы.

"Встреча между президентом Трампом и президентом Путиным будет соответствовать политике НАТО, потому что НАТО верит в диалог с Россией", — сказал генсек.

Как сообщает "Интерфакс", он напомнил, что альянс в отношениях с Россией придерживается двух основных принципов — сдерживания и политического диалога. С одной стороны, альянсу нужно говорить с Россией, чтобы улучшить отношения с ней, а с другой — в случае неудачи необходимо избежать инцидентов и их перерастания в неконтролируемую ситуацию.

"Когда напряженность высокая, вести диалог еще более важно", — подчеркнул Столтенберг.

Вместе с тем он отметил, что "не в том положении", чтобы подтверждать эту встречу.

В конце июня Москву посетит помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. На прошлой неделе пресс-секретарь Дмитрий Песков не исключил возможности встречи с ним президента Владимира Путина. Также Песков сказал, что пока нет никакой новой информации о том, что Путин может встретиться с Трампом.

Между тем, австрийская газета сообщила, что встреча двух лидеров состоится в Вене 15 июля. По данным издания, туда уже прибыли российские и американские дипломаты, чтобы прояснить детали встречи.