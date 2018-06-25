Песков: Путин никогда не оглядывается на свой рейтинг

Владимир Путин не оглядывается на свой рейтинг, для него гораздо важнее интересы людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обеспокоены ли в Кремле снижением рейтинга главы государства.

Песков отметил, что не стал бы сгущать краски, и назвал идею правительства "в плане пенсионной реформы" социально-резонансной темой, которая "подлежит дальнейшему скрупулезному разъяснению", передает "Интерфакс".

Пока глава государства не принимает участия в экспертных обсуждениях – они ведутся для окончательного формирования позиций, пояснил Песков. Общественный резонанс "так или иначе влияет на волатильность рейтинговых показателей", отметил он.

"Но вы знаете, что Путин весьма прагматично к этому относится", — добавил пресс-секретарь президента, подчеркнув, что главное для главы государства – продолжать выполнять свои обязанности.