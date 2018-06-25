В Китае авария автобуса с 33 пассажирами унесла жизни трех человек. Видео

В китайском городском округе Шаогуань в минувшую субботу, 23 июня, произошла страшная авария: автобус с 33 пассажирами — учителями из восьми разных школ, ехавшими по программе обмена в Чжухай — задел дорожное ограждение, потерял управление и перевернулся.

Люди, сидящие в салоне, падали через окна на дорогу, а затем нескольких из них раздавил автобус, скользящий по асфальту на боку. Погибло три пассажира. Еще девять человек получили ранения различной степени тяжести: они были оперативно госпитализированы, и местная пресса сообщает, что их жизни ничего не угрожает.

Полиция городского округа разослала транспортным компаниям Шаогуаня напоминание о необходимости использования ремней безопасности при автобусных перевозках.