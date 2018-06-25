Корабль Северного флота спас байдарочника, унесенного в Баренцево море

Моряки тральщика "Ельня" Северного флота спасли в Баренцевом море байдарочника.

Турист из Москвы совершал сплав по реке Воронья, впадающей в Баренцево море. С корабля байдарочника заметили в двух милях севернее мыса Териберский, когда мужчину стало сносить в открытое море.

"Экипаж поднял обессиленного гребца на борт, оказал первую помощь, предоставил горячее питание и отдых", — рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Северного флота.

Сойти на берег спасенный смог в городе Полярный, когда тральщик "Ельня" вернулся на базу.