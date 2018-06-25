Арбитражный суд Москвы признал ОХК "Динамо" банкротом

Арбитражный суд Москвы принял решение признать АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" (Москва) банкротом. В отношении организации открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Кроме того, суд снял аресты на имущество должника, а также иные ограничения.

Напомним, что руководство АНО "ОХК "Динамо" в конце сезона-2016/17 перестало выплачивать зарплату хоккеистам и сотрудникам клуба. КХЛ присвоил большинству игроков "бело-голубых" статус неограниченно свободных агентов, сообщает ТАСС.

Позднее Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" создало новое юридическое лицо и заявило команду в сезоне-2017/18. В прошедшем чемпионате динамовцы впервые в истории не попали в плей-офф КХЛ.