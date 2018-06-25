У колледжа в Назрани ранены двое. Стрелявшие скрылись на трех машинах

В Назрани ищут людей, которые открыли стрельбу недалеко от одного из городских колледжей, передает РИА Новости.

Стрельба произошла в ходе конфликта между молодыми людьми, стрелявшие скрылись на трех машинах. Два человека получили ранения, они госпитализированы, находятся в удовлетворительном состоянии.