Разработка новейшей подлодки начнется в следующем году

Опытно-конструкторские работы над проектом новой многоцелевой подлодки "Хаски" начнутся в 2019 году. Создаваться она будет в рамках государственной программы вооружений 2018-2027 годов, пишет агентство ТАСС со ссылкой на отчет Санкт-петербургского морского бюро машиностроения "Малахит".

Таким образом, стартует уже второй этап разработки подлодки. Начался в 2016 году. Петербургские инженеры формировали облик перспективной многоцелевой атомной подводной лодки. "Малахит" потратил на это почти 600 миллионов рублей.

Ранее глава Объединенной судостроительной копании Алексей Рахманов заявил, что "Хаски" будет по-настоящему универсальной подводной лодкой. То есть сможет нести как обычные крылатые ракеты для уничтожения кораблей противника, так и стратегические.