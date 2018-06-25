Тема:
Нанотехнологии и решения на их основе 5 часов назад
Новый метод получения наноэмульсий обещает совершить революцию в промышленности
Химическая, пищевая, фармацевтическая и многие другие отрасли могут измениться благодаря новому методу получения эмульсий с наномасштабными каплями. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале ACS Applied Materials and Interfaces группой во главе с Сушантом Анандом (Sushant Anand).
Напомним, что эмульсией называется смесь двух жидкостей, когда капли одной из них распределены в толще другой. Например, таким образом в молоке микроскопические частицы молочного жира взвешены в водной среде.
Эмульсии широко используются при производстве косметики, лекарств, продуктов питания и так далее. При этом самые многообещающие технологии связаны с системами, в которых размеры капель составляют всего лишь сотни нанометров.
"Нанотехнологии играют огромную роль в решении многих проблем в наше время. В качестве примера возьмём эмульсии на основе масла и воды. Переход к наноразмерным каплям может существенно повлиять на срок хранения многих продуктов на основе эмульсий, таких как косметика, продукты питания, лекарства и многие другие [продукты] отраслей с оборотом в многие миллиарды долларов", – рассказывает Ананд в пресс-релизе исследования.
Однако есть одна неприятность: такие смеси нестабильны. Рано или поздно небольшие капли сливаются между собой, и смесь перестаёт быть эмульсией.
"Обычно для предотвращения слияния капель используются молекулы поверхностно-активных веществ. Но во многих случаях такие молекулы могут иметь побочные эффекты", – констатирует Ананд.
В предыдущей работе, опубликованной в журнале Nature Commincations, Ананд с коллегами показал, что этот метод годится и для создания наноэмульсий. Однако учёные не теряли надежды обойтись без потенциально вредных добавок.
Альтернативное решение связано с использованием наночастиц. Связываясь с поверхностью капель, они предотвращают их объединение. Так получаются так называемые эмульсии Пикеринга (Pickering emulsion).
Однако создать системы этого типа совсем не просто, когда капли соизмеримы с самими наночастицами.
"Создание таких эмульсий с наномасштабными каплями было большой проблемой на протяжении многих десятилетий", – говорит Ананд.
В новой работе учёные создали эмульсию Пикеринга с размером капель 100–400 нанометров. В качестве среды использовалось масло, а капли состояли из воды.
Масло с добавкой наночастиц диоксида кремния охлаждалось ниже температуры конденсации воды и вступало в контакт с водяным паром. Получались нанокапли влаги, взвешенные в толще масла. Наночастицы сами собирались вокруг них и удерживали их от слияния.
Это не первая эмульсия Пикеринга с наноразмерными каплями в мировой науке, хотя достигнутые радиусы капель и являются одними из самых маленьких в практике создания подобных сред. Но у детища авторов есть очевидные преимущества.
Во-первых, продукт образуется в результате простого процесса конденсации воды и может быть получен буквально за минуты (в отличие от аналогов, изготовление которых требует долгой многоступенчатой процедуры). Во-вторых, исследователи добились результата, использовав в десять раз меньшую концентрацию наночастиц, чем у предшественников (всего 0,2% по массе). Наконец, авторы показали, как можно управлять размером капель, меняя параметры наночастиц.
"Наша техника масштабируема и потенциально может использоваться на промышленном уровне. Мы показали, что она обладает высокой энергоэффективностью по сравнению с современными технологиями получения эмульсий", – перечисляет Ананд другие достоинства разработки.
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) неоднократно писали о других применениях наночастиц. Например, мы рассказывали, как они могут быть использованы для борьбы с раком, создания материалов-хамелеонов и 3D-принтеров. Впрочем, говорили мы и о том, что эти незаменимые помощники не так уж безобидны. Вредными оказались наночастицы серебра, оксидов титана и цинка, причём с последними связана опасность некоторых типов консервных банок.
Ранее по теме
-
Гибридные нанороботы очистят кровь от бактерий и токсинов24 суток назад
-
Учёные: наночастицы серебра оказались токсичными26 суток назад
-
Химики из России придумали тормоза для молекулярных машин1 месяц назад
-
Наночастицы из чайных листьев помогут в лечении рака1 месяц назад
-
Новая батарейка революционной архитектуры заряжается за несколько секунд1 месяц назад
-
Инженеры построили дом на кончике оптического волокна1 месяц назад
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
Сборная России уступила соперникам из Уругвая
- Вратарь Египта установил мировой рекорд
- Команда Саудовской Аравии выиграла у "фараонов"
- Голевое достижение футбольного турнира в России
- Видео всех матчей чемпионата мира полностью. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Как украинка из Сирии получила гражданство РФ
- Пенсии обгонят инфляцию
- Бабченко пожаловался на жизнь после "смерти"
- Пляжный отдых для разных поколений
Самое читаемое
-
Жительница Казани продемонстрировала колумбийскому болельщику необычный способ знакомства
- Сказочный персонаж убил мальчика в Ленобласти
- Оскорбив россиянку, аргентинский фанат разрушил свою жизнь
- Судно с коллекцией картин Айвазовского разграбили
- В Сочи немецкий болельщик спас попавшего в аварию мопедиста
Авто.Вести.Ru
-
Обзор нового Geely Atlas: китаец, за которого не стыдно (видео!)
- Хит-парад. Автомобили с "неродными" моторами
- Volvo представила новый S60, лишив его дизеля
- Мы узнали российские цены на новый кроссовер Infiniti QX50
- Президент Туркменистана собственноручно собрал внедорожник
Экономика
-
"Торговая война": Китай задействует главное оружие
- Топилин: средняя пенсия вырастет в 2019 году
- СМИ: Путин и Трамп могут встретиться в Вене 15 июля
- Системы видеоаналитики: наукоемкие технологии в индустриальных решениях
- Штраф на нарушение ПДД спишут со счета в банке
Недвижимость
-
Вдова Баталова боится ездить на дачу из-за соседа
- Особняк Джуны ведьмам не достался
- Россияне смогут платить за коммуналку частями
- Что можно купить в Англии, если продать двушку в Москве
- Цены на вторичное жилье могут вырасти из-за ажиотажа
Вести.Медицина
-
Хочу спать, но мысли мешают заснуть: кто в этом виноват и что делать
- Говорят ученые: мозг любит шоколад больше, чем сыр
- Что делать, если вас укусил клещ?
- Опаснее, чем кажется: в чем проблема строгих диет и интенсивных тренировок
- Ямочки на щеках: патология или эталон красоты?
Вести в 20.00
-
Теперь я россиянка: Путин дал гражданство
- Какими будут пенсии
- Больница Струнино после "Прямой линии"
Москва 24
-
В Гидрометцентре дали прогноз о повторе аномальной жары 2010 года
- Назван средний размер пенсии в 2019 году
- Огромное бензиновое пятно появилось на поверхности Яузы
- Где в столице можно посмотреть трансляции чемпионата мира по футболу
- Двое рабочих погибли из-за выброса аммиака на заводе в Подмосковье
Вести.Hi-tech
-
Instagram запустил "вертикальный YouTube"
- iOS 12: лучшие функции, о которых умолчала Apple
- YouTube в России вводит платную подписку. Чем она лучше?
- "Самый тонкий ноутбук в мире" добрался до России
- Что умеет и может искусственный интеллект?
- У "Тетриса" появится версия для виртуальной реальности
Вести-Москва
-
Запугать не получилось: Москва удивила иностранных болельщиков
- Соревнование для родителей: москвичи тратят на выпускной миллионы
- Собянин рассказал о новом транспортном каркасе Москвы
- В Москве выросло число липовых благотворительных фондов
- У мажоров хотят отобрать скоростные машины
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Вирус герпеса связан с развитием болезни Альцгеймера
- Космический телескоп в рекордные сроки обнаружил десятки новых планет
- Найдена связь между диабетом и распространённым пищевым красителем
- Свирепый тирекс не умел высовывать язык
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков