Билл Гейтс вложил 4 миллиона в создание комаров-убийц

Основатель Microsoft Билл Гейтс потратил 4 миллиона долларов на проект по созданию комаров-убийц. Насекомые окажутся безвредными для человека. Они будут истреблять других комаров-переносчиков опасных заболеваний. Гейтс надеется, что его идея поможет победить малярию, от которой ежегодно умирают более миллиона человек, сообщает NY Post.

В рамках проекта, который спонсирует Гейтс, выводить будут только комаров-самцов (человека кусают исключительно самки).

Специальные генно-модифицированные комары-убийцы будут уничтожать сородичей с помощью спаривания.

В процессе размножения "инновационные" насекомые должны передавать будущим поколениям ген, который не позволит комарам дожить до взрослого периода, когда они начнут пить кровь.

Помимо Гейтса, проектом будет заниматься компания Oxitec, которая ранее разработала генетически модифицированных комаров для борьбы с вирусом Зика.

Согласно замыслу авторов, первые антималярийные комары появятся к 2020 году. Впрочем, у столь благой, на первый взгляд, идеи, нашлись критики. Так, экологи считают, что Oxitec и Гейтс в погоне за прибылью могут уничтожить комаров как вид.