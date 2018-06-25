Капитан баскетбольного ЦСКА Виктор Хряпа покинул команду

Капитан баскетбольного ЦСКА Виктор Хряпа завершил выступление в армейском клубе. За "красно-синих" форвард выступал в 13 сезонах, проведя больше всех встреч в истории команды – 611. Свой первый матч за ЦСКА Хряпа провел в 2002 году.

"Расставаться с Виктором как с игроком невероятно тяжело. Он не просто спортсмен, а человек-легенда, целая глава в истории ЦСКА. Нам кажется, что Виктору пришло время поставить перед собой другие задачи, попробовать себя на ином поприще, стать управленцем, тренером, как говорится, найти свое место в баскетбольном строю", — приводит слова президента армейского клуба Андрея Ватутина официальный сайт "красно-синих".

13 сезонов! 611 матчей! Спасибо, капитан!



Нашу команду покидает один из символов, форвард Виктор Хряпа, лидер по количеству матчей в форме ЦСКА.



С начала сезона-2009/10 баскетболист носил звание капитана команды.#CSKAbasket pic.twitter.com/Bd1b5XrlYw — CSKA Moscow (@cskabasket) 25 июня 2018 г.

В составе ЦСКА Виктор Хряпа дважды выигрывал Евролигу, 13 раз становился чемпионом России и 7 раз побеждал в Единой лиге ВТБ.