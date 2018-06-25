На Украине освободили россиянина, не найдя против него доказательств

Суд отпустил из-под стражи российского гражданина Игоря Кимаковского.

Как передает телеканал "Россия 24", он был советником мэра Дебальцево и обвинялся в ведении войны против Украины.

Но прокуратура Украины не смогла предоставить достаточно доказательств. Кроме того суд учёл плохое самочувствие обвиняемого.

Кимаковский был раньше преподавателем в Санкт-Петербургском аграрном университете. После начала войны в Донбассе отправился в ДНР. Его задержали в населённом пункте Берёзовое Донецкой области. На блокпосту, куда он приехал на машине с российскими номерами. При нём нашли удостоверение "снайпера ДНР" и оружие.