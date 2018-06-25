Тема:
Материаловедение и новые материалы 4 часа назад
Инженеры нашли способ удешевить производство монет в полтора раза
Американские инженеры и химики опубликовали исследование, которое наверняка заинтересует правительства многих стран. Учёные нашли способ удешевить производство монет.
Поясним, что сегодня в большинстве государств, в том числе и в России, монеты чеканят из сплава, в состав которого входит никель – пластичный и ковкий металл серебристо-белого цвета. Однако изготовление таких монет часто оказывается весьма затратным, к примеру, каждая американская монета достоинством пять центов обходится правительству в семь центов. Когда производство столь масштабно, такая разница оказывается весомой.
Команда из Национального института стандартов и технологий США совместно со специалистами Монетного двора США решила отыскать способы удешевления производства металлических денег. В результате исследователи нашли решение, которое снизит затраты на 40%.
Учёные поясняют, что при изготовлении монеты нужно учитывать множество условий. Например, она не должна покрываться коррозией из-за частого воздействия влаги, иметь однородную плотность и толщину, а изображения, нанесённые с обеих сторон, должны быть достаточно рельефными и долговечными, чтобы монета могла оставаться в обращении десятки лет. С широким распространением банковских и торговых автоматов появилось ещё одно требование – определённая электропроводность металла.
Пока в Монетном дворе США думали над решением проблемы, Национальный институт стандартов и технологий запустил проект под названием Materials Genome Initiative, в рамках которого инженеры искали методы улучшения, ускорения и удешевления производства различных материалов. Логично, что правительственные органы обратились к ним с просьбой поработать и над "апгрейдом" денежного производства.
Команда уточняет, что в своей работе опиралась, в первую очередь, на методы компьютерного моделирования и другие IT-инструменты.
Работа велась от обратного: сперва учёные обозначили и изучили качества, которыми должен обладать итоговый сплав для чеканки монет. При этом учитывались существующие производственные ограничения (например, методы охлаждения металла).
Нельзя было забывать и о цвете конечного продукта. Большинство людей не задумывается, как важны оттенки, а также о том, что все монеты одного номинала практически не отличаются по цвету, где бы ими не дали сдачу, в Калининграде или Петропавловске-Камчатском. Но, увидев жёлтую монету вместо привычной золотистой или серую вместо серебристой, человек (и особенно коллекционер или нумизмат) обратит на это внимание. А значит, доверие к ценности денежных средств, и вслед за ним и репутация правительства, будут подорваны, полагают учёные.
Им пришлось работать, учитывая все эти требования и стандарты. Инженеры признаются, что работа была непростой, но результат приятно удивил.
Благодаря методам моделирования, команда создала сразу три новых версии сплавов для изготовления монет на основе никеля, меди и цинка. Вычислительная техника подсказывала химикам, как будут реагировать различные компоненты при смешивании, нагревании и охлаждении.
Отмечается, что монеты, изготовленные из новых сплавов, будут мало чем отличаться от нынешних: они сохранят ту же плотность, жёсткость, толщину, форму и электропроводность, а значит, будут "совместимы" с банковскими и торговыми аппаратами. Более того, новые сплавы, согласно данным моделирования, не будут подвержены коррозии и потускнению.
Важно и то, что компьютерное моделирование избавило производителей от необходимости изготовления крупных экспериментальных партий. Это также помогло сэкономить бюджетные средства. Прототипы новых монет уже прошли проверку по всем стандартам, рассказывает руководитель проекта инженер-технолог Эрик Ласс (Eric Lass). По его словам, на разработки и эксперименты ушёл всего один год.
Между тем работа, результаты который были опубликованы в журнале Integrating Materials and Manufacturing Innovation, имеет большое значение не только для улучшения финансового положения страны.
Эксперты считают, что новые технологии моделирования и новые материалы, созданные с их помощью, найдут широкое применение во многих сферах промышленности и пригодятся для создания ещё более совершенной электроники, в том числе гибкой.
Напомним, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других достижениях материаловедов. Так, новый алюминиевый сплав стал источником водородного топлива, а другой сплав наделили рекордной памятью формы.
Ранее по теме
-
Благородные газы утеплили гидрокостюмы для спасателей и спортсменов в три раза5 суток назад
-
Зола вместо цемента: создан новый экологичный бетон6 суток назад
-
Созданные химиками СПбГУ нанотрубки из урана спасут мир от рака и ядерных отходов1 месяц назад
-
Химики научились делать пластмассу из углеродных нанотрубок1 месяц назад
-
Высшая математика для элементарных нужд: впервые полученные структуры Тьюринга фильтруют воду1 месяц назад
-
Создан полимер, который можно перерабатывать многократно1 месяц назад
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
Сборная России уступила соперникам из Уругвая
- Вратарь Египта установил мировой рекорд
- Команда Саудовской Аравии выиграла у "фараонов"
- Голевое достижение футбольного турнира в России
- Видео всех матчей чемпионата мира полностью. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Как украинка из Сирии получила гражданство РФ
- Пенсии обгонят инфляцию
- Бабченко пожаловался на жизнь после "смерти"
- Пляжный отдых для разных поколений
Самое читаемое
-
Жительница Казани продемонстрировала колумбийскому болельщику необычный способ знакомства
- Сказочный персонаж убил мальчика в Ленобласти
- Оскорбив россиянку, аргентинский фанат разрушил свою жизнь
- Судно с коллекцией картин Айвазовского разграбили
- В Сочи немецкий болельщик спас попавшего в аварию мопедиста
Авто.Вести.Ru
-
Обзор нового Geely Atlas: китаец, за которого не стыдно (видео!)
- Хит-парад. Автомобили с "неродными" моторами
- Volvo представила новый S60, лишив его дизеля
- Мы узнали российские цены на новый кроссовер Infiniti QX50
- Президент Туркменистана собственноручно собрал внедорожник
Экономика
-
"Торговая война": Китай задействует главное оружие
- Топилин: средняя пенсия вырастет в 2019 году
- СМИ: Путин и Трамп могут встретиться в Вене 15 июля
- Системы видеоаналитики: наукоемкие технологии в индустриальных решениях
- Штраф на нарушение ПДД спишут со счета в банке
Недвижимость
-
Вдова Баталова боится ездить на дачу из-за соседа
- Особняк Джуны ведьмам не достался
- Россияне смогут платить за коммуналку частями
- Что можно купить в Англии, если продать двушку в Москве
- Цены на вторичное жилье могут вырасти из-за ажиотажа
Вести.Медицина
-
Хочу спать, но мысли мешают заснуть: кто в этом виноват и что делать
- Говорят ученые: мозг любит шоколад больше, чем сыр
- Что делать, если вас укусил клещ?
- Опаснее, чем кажется: в чем проблема строгих диет и интенсивных тренировок
- Ямочки на щеках: патология или эталон красоты?
Вести в 20.00
-
Теперь я россиянка: Путин дал гражданство
- Какими будут пенсии
- Больница Струнино после "Прямой линии"
Москва 24
-
В Гидрометцентре дали прогноз о повторе аномальной жары 2010 года
- Назван средний размер пенсии в 2019 году
- Огромное бензиновое пятно появилось на поверхности Яузы
- Где в столице можно посмотреть трансляции чемпионата мира по футболу
- Двое рабочих погибли из-за выброса аммиака на заводе в Подмосковье
Вести.Hi-tech
-
Instagram запустил "вертикальный YouTube"
- iOS 12: лучшие функции, о которых умолчала Apple
- YouTube в России вводит платную подписку. Чем она лучше?
- "Самый тонкий ноутбук в мире" добрался до России
- Что умеет и может искусственный интеллект?
- У "Тетриса" появится версия для виртуальной реальности
Вести-Москва
-
Запугать не получилось: Москва удивила иностранных болельщиков
- Соревнование для родителей: москвичи тратят на выпускной миллионы
- Собянин рассказал о новом транспортном каркасе Москвы
- В Москве выросло число липовых благотворительных фондов
- У мажоров хотят отобрать скоростные машины
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Вирус герпеса связан с развитием болезни Альцгеймера
- Космический телескоп в рекордные сроки обнаружил десятки новых планет
- Найдена связь между диабетом и распространённым пищевым красителем
- Свирепый тирекс не умел высовывать язык
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков