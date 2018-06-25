Очевидцы сняли на видео гуляющего по центру Архангельска молодого лося

Первые сообщения из разных частей города о гуляющем молодом лосе архангельская служба спасения начала получать 25 июня сразу после наступления полуночи, а утром прохожие сняли животное на видео.

Пользователи социальных сетей на основе свидетельств очевидцев даже сделали своеобразную карту передвижений молодого лося: ночью его видели на набережной, к шести часам — у сорок пятой школы, в восемь утра на улице Самойло и Гагарина, затем — у драматического театра и, наконец, снова у реки Северная Двина. Таким образом, животное провело в городе более 10 часов.