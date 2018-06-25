Телеканал "Москва 24" покажет "Шоу ночь"

На телеканале "Москва 24" стартует программа "Шоу ночь". Первые 10 участников продемонстрируют свои уникальные способности в ночь с 25 на 26 июня.

Люди разного возраста, социальной принадлежности, пола, национальностей и профессий будут исполнять песни, виртуозно играть на маримбе, кугель-юх или лютне, крутить сальто, глотать шпаги, говорить о мелочах или глобальных явлениях.

Во время выступления зрители смогут неоднократно проголосовать, выразив свое отношение к происходящему, нажав на кнопки "плюс" или "минус". На этом же сайте можно и подать заявку на участие в шоу.

Оценка зрителей за три минуты выступления может колебаться от сильной симпатии до полного неприятия номера и участника. По итогам голосования телезрителей участник или получает денежный приз, или сам платит за проигрыш.

Шоу будет идти с понедельника по четверг с полуночи до 1 часа ночи в прямом эфире. Первый прямой эфир стартует на "Москве 24" 25 июня.