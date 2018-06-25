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Космический мусор 4 часа назад
На МКС начали первое тестирование спутника для сбора космического мусора
По текущим оценкам астрономов, на орбите Земли присутствует присутствует примерно 18 тысяч рукотворных объектов, чьё положение известно НАСА и другим ведущим космическим агентствам мира. Пока не открытых частиц космического мусора в разы больше – их общее число превышает 170 миллионов, и столкновение даже с одной из них может обернуться катастрофой для большинства спутников, МКС и пилотируемых кораблей.
О существовании этой проблемы учёные знают со времён окончания "космической гонки". Ещё в 1978 году Дональд Кесслер, учёный из НАСА, показал, что дальнейшее накопление мусора на орбите и увеличение его плотности может создать условия, в которых столкновение двух подобных частиц вызовет своеобразную "цепную реакцию", которая приведёт к уничтожению всех спутников, работающих на высоте МКС и выше.
За последние годы космические инженеры разработали планы десятков систем, которые помогли бы решить эту проблему. К примеру, одни учёные предлагают собирать ненужные более аппараты и обломки при помощи ковра-самолёта, другие — отправлять орбитальный мусор на Марс для будущих колонизаторов, а специалисты "Роскосмоса" готовы установить на борту МКС лазер, который будет "сбивать" мусор при его сближении со станцией.
Первый аппарат, получивший название RemoveDEBRIS, который сможет охотиться за орбитальным мусором, был запущен на этой неделе в космос экипажем Международной космической станции. Разработкой миссии и созданием инструментов в рамках одноименного проекта ("Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее подробно рассказывали о нём) занимались британские, французские, голландские, швейцарские и южноафриканские инженеры. На его реализацию ЕС выделил 5,2 миллиона евро.
Новый зонд, похожий по размерам на крупную стиральную машинку, состоит из пяти частей – самого аппарата RemoveDEBRIS, двух микроспутников, играющих роль образцов космического мусора, ловчей сети, гарпуна и паруса.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Space.com, в последующие полгода зонд должен будет проверить все свои системы, после чего он выбросит оба микроспутника и попытается поймать их на расстоянии порядка семи метров, используя лазерный радар, сеть и гарпун.
"Мы ожидаем, что первые опыты начнутся где-то в сентябре этого года. Каждый из них займёт несколько недель по той причине, что мы желаем снять их на HD-камеры. Поэтому нам нужно "поймать" мусор в тот момент, когда он будет хорошо освещён, а зонд будет смотреть на него под правильным ракурсом", — заявил Гульельмо Альетти (Guglielmo Aglietti), научный руководитель эксперимента RemoveDEBRIS.
Если первая "космическая уборщица" справится с этой задачей, она выпустит парус и использует его для торможения, чтобы быстро попасть в верхние слои атмосферы Земли и сгореть в ней. Разработчики отмечают, что парус позволит свести мусор с орбиты всего за восемь недель, без паруса на это может уйти два с половиной года.
Как надеется Альетти, эти опыты заставят все ведущие космические агентства мира серьёзнее отнестись к проблеме очистки орбиты от мусора вне зависимости от того, справится ли RemoveDEBRIS со всеми поставленными задачами или нет.
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