Первые "Варшавянки" поступят на Тихоокеанский флот в 2020 году

Две первых дизель-электрических подводных лодки проекта 636 "Варшавянка" должны быть достроены и переданы Тихоокеанскому флоту в ноябре 2020 года. Их имена – "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", пишет агентство ТАСС со ссылкой на ежегодный отчет судостроительного предприятия "Адмиралтейские верфи".

Напомним, Тихоокеанский флот заказал 6 подлодок проекта "Варшавянка". Их должны передать морякам до 2022 года.

Проект 636 – это одни из самых малозаметных субмарин в мире. Причем на столько, что звук работы их двигателей и других систем легко спутать с фоновым шумом океана. При этом сама "Варшавянка" способна засечет противника на расстоянии, которое в 3-4 раза превышает то, на котором она сама станет заметна.

Длина проекта 636 – почти 74 метра, предельная глубина погружения – 300 метров, максимальная скорость под водой – 20 узлов, или где-то 37 километров в час, экипаж – 52 человека.

Эффективность эти боевых кораблей уже была доказана в реальном военном конфликте. Например, в декабре 2015 года субмарина "Ростов-на-Дону" нанесла удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам террористов в Сирии.