Навальному продлили на год испытательный срок

Оппозиционеру Алексею Навальному продлили испытательный срок еще на один год – до 8 июля 2019 года. Причиной стали три административных нарушения, которые он недавно совершил, пишет "Интерфакс".

Таким образом Навальные опять не сможет участвовать ни в каких выборах, уточняет агентство со ссылкой на адвоката оппозиционера Ольгу Михайлову.

Напомним, печально известный политик Алексей Навальный буквально недавно вышел из СИЗО, где провел 30 суток. За решетку он попал после участия в протестной акции 5 мая. Оппозиционера признали виновным в нарушении общественного порядка и неподчинении законному требованию сотрудника полиции.