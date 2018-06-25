Путин подписал указ о создании военного технополиса

Владимир Путин распорядился построить военный технополис "Эра" в Краснодарском крае. Документ с подписью главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее о новом технополисе рассказал министр обороны Сергей Шойгу. Возводят инновационную площадку в городе Анапа. А открытие запланировано уже на сентябрь этого года.

"Эра" занимает 17 гектаров черноморского побережья, где разместятся научные и образовательные организации, опытные производства и испытательные полигоны. Таким образом, инженеры будут иметь все, чтобы создавать новые системы вооружения менее чем за три года.

Основной задачей "Эры" станет разработка искусственного интеллекта, технологии информационной безопасности, суперкомпьютеров, роботов и многого другого.