Россия и Турция. Как будут развиваться отношения двух стран после победы Эрдогана на выборах
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган сегодня по телефону обсудили взаимодействие России и Турции по урегулированию в Сирии и отметили приоритетный характер совместных проектов в области энергетики: строительство АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток". Обе страны, подчеркнули лидеры, заинтересованы в расширении партнерских связей. Владимир Путин поздравил турецкого президента с убедительной победой на двойных выборах. Их итоги, считают в Москве, говорят о высоком политическом авторитете действующего президента. При явке почти в 90%, за него проголосовали больше половины избирателей. Сторонники Эрдогана будут контролировать парламент, а страна окончательно переходит на президентскую форму правления. В Брюсселе уже подчеркнули, что Турция получила практически всемогущего лидера. Но поводов усомниться в результатах выборов не нашли.
На столичном рынке в районе Улус еще накануне не утихали политические споры, но выборы подвели под ними черту, и теперь вчерашние непримиримые противники вместе сортируют фрукты.
"В Турции только Реджеп Тайип Эрдоган. Он снова всех победил и доказал, что только он наш президент", — говорит продавец на рынке.
Победу Эрдогана отмечали всю ночь. Массовые митинги в его поддержку прошли во всех крупных турецких городах.
"Мы очень-очень рады. Мы говорили, что он будет президентом. Мы сделали это. У нас новый президент", — скандируют участники митинга.
На площадях Анкары повсеместно вот такие гигантские экраны, на которых за подсчетом голосов можно наблюдать в прямом эфире. И тут же рядом сторонники Эрдогана, которые реагируют на малейшие изменения процентов. Сам Эрдоган сначала благодарит своих избирателей в телеобращении из дворца Хубер Кешк.
"Благодаря той поддержке, которую продемонстрировал наш народ, мы продолжим давать решительный ответ все тем, кто угрожает нашей стране через экстремистские организации как на территории нашей страны, так и за ее пределами", — объявил Эрдоган.
А потом и выходит к ним в центре Стамбула. Это его второй президентский срок, а до этого Эрдоган 11 лет руководил турецким правительством. Но выступление было недолгим. Эрдогану сообщили, что во время бурного празднования восьмилетний мальчик повредил ногу, и только что избранный президент бросился навестить его в госпитале.
На территории Турции находятся американские военные базы. Эта страна — член НАТО, но ракетные комплексы С-400 "Триумф" покупает все же у России, несмотря на жесткую реакцию США. У нас масса совместных проектов.
"Прежде всего, назовем проект строительства атомной электростанции в Аккую. Это проект на многие десятки лет вперед. Мы ожидаем и надеемся, что первый ток пойдет в 2023 году, к 100-летию республики. Работы развернулись, старт им дали наши президенты в апреле этого года. У нас есть еще такой проект, как "Турецкий поток", который позволит России экспортировать более 30 миллиардов кубических метров своего газа ежегодно", — рассказал чрезвычайны и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов.
А еще по крайней мере один турок вчера проголосовал за Путина. Вот фото заполненного бюллетеня с избирательного участка в курортной Анталии, где в этом году рекордное количество российских туристов.
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