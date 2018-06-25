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Нелегалы в Европе 2 часа назад
Проблема мигрантов в Европе: страны ЕС выступают каждая за себя
Евросоюз должен найти единый подход к миграционной политике, если надеется спасти европейскую мечту. Об этом сегодня пишет на страницах немецкой газеты Die Welt глава Европарламента Антонио Таяни. И призывает лидеров договориться, пока конфликт не уничтожил Шенгенскую зону.
Перекрытие средиземноморского маршрута для нелегальной миграции обойдется, по его подсчетам, примерно в 6 миллиардов евро — не такая уж высокая цена для европейского единства. Однако мини-саммит перед решающими дебатами в Брюсселе показал, что по этому вопросу в ЕС каждый сам за себя.
Не дожидаясь саммита в Брюсселе — он состоится 28 июня — на его результатах Италия заранее ставит жирный крест. И начинает действовать самостоятельно.
Рано утром Маттео Сальвини берет курс на Триполи. Перед взлетом на своей странице в Facebook министр внутренних дел публикует фотографии из военного самолета с подписью "Ливийская миссия! Поехали". И это не только привет миллионам читателей, но и Брюсселю, который менять Дублинское соглашение и помогать Италии не торопится.
"Новые хот-споты в Италии? А что это изменит? Это стало бы проблемой и для нас и для Ливии, потому что это не решает проблему потока смертей в море. Я предлагаю строить центры для беженцев в Ливии, на ее южных границах. Таким образом, Ливия перестанет быть воронкой, куда стягиваются сотни тысяч человек", — заявил Сальвини.
Хот-споты о строительстве которых он договаривается с ливийским коллегой — лагеря первого уровня. Предложение Италии — медицинский контроль, отпечатки пальцев и селекция. То есть отбор тех кто имеет право на убежище в Европе или нет, мигранты должны проходить еще до того как сеть в лодку.
По данным МВД Италии лишь 7 приплывших из 100 бегут от войны, голода и имеют право остаться. Но запросы делают все, а это время и деньги, приюты, еда. И все это ложится на плечи Италии.
На предваряющей саммит встрече 24 июня премьер Конте привез в конверте 10 конкретных предложений. В ответ лишь стандартные рукопожатия, обещания не оставить в беде — в кадре — и жесткая критика за спиной.
"Франция не будет следовать ничьим урокам. В этом году мы уже приняли больше мигрантов, чем Италия. Поэтому великодушие нашей страны не может быть подвергнуто сомнению, особенно господином Сальвини, который закрывает свои порты и отказывается от принятия мигрантов, чтобы поднять свой политический вес", — заявила Натали Луазо, министр по европейским делам Пятой республики.
Брюссель все еще очень надеется на авось. На то, что Средиземное море не успокоится. Что одумаются те, кто принимать мигрантов по справедливому принципу квот отказывается. Польша, Венгрия, Словакия, Чехия — лидеры стран Вышеградской четверки вообще на встречу в Брюссель не явились.
Президент Франции Мануэль Макрон будто опытный учитель предложил наказывать провинившихся за неуспеваемость штрафами и санкциями.
В чем только Италию в эти дни не обвиняют. Закрыла все порты! На самом деле лишь для гуманитарных судов, которые сотрудничают с трафикантами. Отдала приказ береговой охране прекратить спасать беженцев в море! На самом деле — в ливийских водах. Но туда итальянские суда и корабли благотворительных компаний и так годами не заходят — не имеют права.
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