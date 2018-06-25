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25 июня 201821:19 Александр Евстигнеев

Сдвинулось с мертвой точки. В детской больнице, о которой рассказали президенту, начался ремонт

Ситуация с больницей и детским стационаром в городе Струнино, на которую президенту пожаловались во время Прямой линии, сдвинулась с места. Сегодня состоялся первый тендер на проведение работ. Губернатор Владимирской области заявила, что держит весь процесс на контроле. Но пока из изменений только новый асфальт в районе больничного городка.

Есть первая видимая реакция на жалобу жителей Струнина в ходе прямой линии — новый асфальт в больничном городке. Пока, конечно, не везде. На том же месте, где стояли во время диалога с президентом, общественники рассказывают, что еще произошло за три недели. Сначала отбивались от упреков в том, что требовали восстановить медцентр районного масштаба в городке с населением в 15 тысяч человек.

"Мы просим оставить то, что существует сейчас. Ничего лишнего мы не просили. Мы ведь и денег тогда не просили. Мы просили наладить здесь просто работу", — говорит жительница города Струнино Наталья Пронина.

Вот детский стационар города Струнино, вопреки уверениям властей, в предсмертном состоянии. По документам, детский стационар действительно не ликвидирован. А фактически уже три года как закрыт.

"Его закрыли, чтобы его отремонтировать. То есть его не совсем закрыли. Но для населения-то помощь-то здесь не оказывается",  — утверждает исполняющий обязанности главного врача Струнинской городской больницы Олег Аристархов.

За это время губернатор Светлана Орлова до Струнино так и не доехала. С ее слов, все не так однозначно. 68 миллионов рублей на ремонт больничного городка давно выделены.

"Сухой остаток: конец всех ремонтных работ запланирован на конец 2018 года. Дооснащение оборудования — это начало 2019 года. Я попросила эту рабочую группу это все отслеживать", — заявила журналистам Светлана Орлова.

Помимо ремонта, есть еще одна сторона проблемы. Жители Струнина обеспокоены тем, что некоторые отделения могут перенести в районный центр. Тогда формально доступ к медицинской помощи у них остается, но для того, чтобы ее получить, нужно будет ехать в Александров. А это время, деньги, очереди. У Ольги два мальчика и еще две девочки. Заболел один — остальные к врачу в райцентр едут за компанию. Оставить не с кем.

"Сидеть там в очередях — это ожидание огромное. В десять часов мы туда приехали, уехали в два часа оттуда", — жалуется многодетная мать Ольга Кругова.

Что было в Струнине, остается в Струнине. Глава облздрава гарантирует: ни одно отделение не закроют и не переведут в райцентр. Но туда, как и раньше, будут направлять тяжелых детей.

"Должны лежать дети там в круглосуточном стационаре, где полная безопасность пребывания ребенка, действует круглосуточный режим работы. Здесь у нас будет только отделение дневного пребывания", — говорит руководитель департамента здравоохранения Владимирской области Александр Кирюхин.

Первый тендер по ремонту в струнинской больницы состоялся сегодня. Победитель пока не назван. Еще два конкурса состоятся 9 июля. Параллельно в больнице идет губернаторская проверка.

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