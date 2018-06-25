Страшное ДТП: убил женщину и ее будущего ребенка и не принес соболезнований семье

Близкие боятся, что виновник трагедии уйдет от наказания. Лихач на BMW, у которого только за этот год 49 постановлений о нарушении ПДД, сбил беременную на 9-м месяце женщину. Еще не появившийся на свет ребёнок погиб мгновенно. За жизнь 28-летней Натальи Львовой неделю боролись врачи московской Боткинской больницы. Но травмы были несовместимы с жизнью.

Еще одна пострадавшая остаётся в коме. Водитель на бешеной скорости выехал на тротуар, совершил наезд на пешеходов, от проверки на алкоголь отказался.

"В этих вещах и с этой сумкой она сюда поступила . Обуви не было ! Отлетели балетки".

До рождения их первенца оставалось две недели. Последнее УЗИ. Его результаты Наталья сразу отправила мужу. Это была последняя СМС-ка от жены — она пришла за 20 минут до трагедии.

"Встала на том злосчастном перекрёстке, когда вот этот водитель BMW на бешеной скорости влетел", – рассказал Евгений Львов, супруг Натальи Львовой.

"Их так сбило сильно, там весь забор раскурочило, дорожный знак вырвало из земли", — поведал Алексей Ледоков, очевидец ДТП.

Нерожденный ребенок — девочка — погибла сразу . За жизнь матери — врачи боролись неделю. Не спасли.

"В 7 утра позвонили из Боткинской больницы и сказали что Наташи нет", — говорит Евгений Львов.

Ещё одна пострадавшая, Варвара Бойко — несколько дней была в коме. Сегодня ее перевели в обычную палату, но состояние по-прежнему очень тяжелое.

"У неё сотрясение мозга, сломана челюсть нижняя", — рассказал Игорь Бойко, супруг Варвары Бойко.

Тот самый перекрёсток. Водитель BMW нёсся по этой дороге на огромной скорости. Лихач пролетел один светофор, затем пытался проскочить и второй, но не справился с управлением . Снес дорожный знак и врезался в пешеходов на тротуаре.

За рулём BMW был тридцатиоднолетний Михаил Исаханов. Преподаватель университета "Синегрия" — вот имя и должность на официальном сайте вуза. Правда, коллеги утверждают, что Исаханов у них не работает, да и преподавателем никогда не был.

"Он не преподавал, он не имел доступа к детям. Это бывший сотрудник университета "Синергия". Ранее за ним никаких неадекватных моментов не замечал", — заявил Дмитрий Чубаров, директор по связям с общественностью университета.

Зато замечали сотрудники ГИБДД. Как выяснилось, Исаханов — злостный нарушитель правил дорожного движения. Только в этом году 49 раз привлекался к административной ответственности. Тем не менее, пока он на свободе — следствие считает, что оснований для ареста нет.

"Человек постоянно нарушает ПДД, ему по сути начихать на все эти правила — штраф заплатил и поехал дальше. — Вы настаиваете, что его должны были задержать? — На этом настаивает 99,9 процентов адекватных людей и я в том числе и почему этого не сделали — это большой вопрос".

Очевидцы аварии также утверждают, что от медицинского освидетельствования водитель BMW отказался.

"Он сразу же выскочил из автомобиля, суетился, кричал, бегал, начал кому-то звонить", — отметил Алексей Ледоков, очевидец.

"Из машины играла сильно музыка. Человек ехал на каком-то бодряке", — говорит Львов.

Между тем адвокат Исаханова настаивает, что в момент аварии его подзащитный был трезв и ехал с разрешенной скоростью. Соболезнования родственникам погибшей Натальи Львовой он так и не принес. За него это в беседе с корреспондентом сделал его защитник.

В причинах этого ДТП разбираются следователи. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека ".