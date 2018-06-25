Бэнкси изрисовал центр Парижа граффити в поддержку мигрантов

В центре Парижа появились несколько новых граффити Бэнкси, знаменитого анонимного художника из британского Бристоля. Свежие рисунки Бэнкси явно критикуют политику европейских властей по отношению к мигрантам. На одном из них темнокожая девочка закрашивает свастику цветами, сообщает Metro.

Власти Парижа утверждают, что первый из свежих рисунков Бэнкси появился в центре французской столицы 20 июня, во Всемирный день беженцев. Всего в городе обнаружили семь новых работ художника.

Одно из граффити Бэнкси появилось около бывшего центра для мигрантов на северной окраине Парижа.

Эксперты уверены, что запечатленные на стенах города рисунки действительно выполнил Бэнкси. По словам арт-критиков, художник нечасто работает в Париже.

"Бэнкси как всегда творит на острие актуальности", — отметил эксперт Лаугеро Лассерр.