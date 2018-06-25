Высшая судебная палата Молдавии отменила результаты выборов мэра Кишинева

Решение Кишиневского суда об отмене результатов досрочных выборов мэра Кишинева осталось в силе. Его подтвердила Высшая судебная палата Молдавии.

3 июня 2018 года на выборах мэра молдавской столицы Андрей Нэстасе набрал 52,57 процента голосов, напоминает ТАСС. Нэстасе на пять процентов обошел своего конкурента от Партии социалистов Ивана Чебана. Социалисты признали поражение. Но опротестовали в суде ряд процессуальных нарушений. Среди них незаконная агитация со стороны сторонников Нэстасе в день голосования, привлечение иностранных политиков к избирательной кампании. Все это запрещено законом.

Кишиневский суд признал нарушения как со стороны Андрея Нэстасе, так и со стороны Ивана Чебана. И отказался признать результаты выборов в целом.

Сторонники Андрея Нэстасе 24 июня провели многотысячную акцию протеста в Кишиневе. Они считают, что за решением суда стоит контролирующая парламент Демократическая партия Молдовы. Посольство США и представительство Евросоюза в Кишиневе уже выразили свою озабоченность развивающимися вокруг выборов мэра молдавской столицы событиями.