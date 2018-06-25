Выбор Украины: маргиналы вместо Гоголя

Украинским властям не важно, насколько культурным будет подрастающее поколение, которое не сможет прочитать в оригинале Толстого и Гоголя. Важно, чтобы все украинское общество было подальше от Москвы. Такая цель поставлена украинским государством.

Об этом заявил в прямом эфире программы "60 минут" директор киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Политолог видит главную проблему в том, что в Украине меняется законодательство, в соответствии с которым ставится задача вытеснения русского языка сначала из средней школы, затем из старших классов и так далее.

В связи с этим в последнее время в украинском обществе стали популярны маргинальные тенденции. Так, украинская детская писательница Лариса Ницой заявила, что название "Русь" было украдено у украинцев, поэтому Россию следует называть Московией. А бывший депутат украинской Верховной рады и активный противник русского языка Ирина Фарион призвала бить в челюсть ногой за русскую речь.

Примечательно, что подобные тенденции поддерживаются на государственном уровне. Погребинский поделился своим мнением об этой ситуации.

"Конечно, такие политики как Ницой и Фарион, безусловно, маргинальны. А президент Украины так не думает, но встраивается в этот мейнстрим. Порошенко считает, что ему для сохранения своих позиций необходимо поддерживать эту линию", — отметил он.

В преддверии грядущих президентских выборов нынешний глава Украины не только таким, но и любым другим способом старается поднять свой рейтинг. Однако это далеко не всегда ему удается.

Политолог привел пример, напомнив, что Верховной радой недавно был принят президентский закон о нацбезопасности, укрепляющий стремление Украины в НАТО.

"На самом деле, у нас половина населения – очень за, а половина – совсем против. Это означает углубление раскола. И этот разрыв усиливается. Так, на Востоке страны большинство населения против вступления в НАТО. И это – главная проблема. У нас нет единой страны, о которой много говорит президент. У нас страна по-прежнему расколота, и власть продолжает раскалывать нашу страну дальше. Вот в чем большая проблема", — заключил Михаил Погребинский.