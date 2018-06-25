На турнире по дуатлону в Астане чуть не погибли велосипедисты. Видео

В минувшее воскресенье, 24 июня, в Астане проводился открытый турнир по дуатлону. В целях безопасности полицейские попытались перекрыть несколько улиц, однако им это удалось не в полной мере.

На перекрестке с четырехполосной улицей движение регулировал лишь один полицейский, стараясь распределить сразу несколько потоков машин. В какой-то момент водитель автомобиля Daewoo не заметил регулировщика и поехал прямо наперерез велосипедистам, несущимся к финишу со скоростью почти 40 километров в час.

Один из спортсменов уже прокомментировал аварию в социальной сети, рассказав, что сам он лишь чудом избежал столкновения, разминувшись с машиной в паре сантиметров. А вот его соперникам не повезло, и они врезались в крыло выехавшего прямо перед ними автомобиля.

В результате ДТП пострадали два велосипедиста: с ранами, ссадинами и переломами пальцев их доставили в больницу.