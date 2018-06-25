Американская киноакадемия пригласила в свои ряды российского кинооператора

Российский кинооператор Михаил Кричман получил приглашение американской киноакадемии вступить в ее ряды. Список будущих членов Академии кинематографических искусств и наук США был обнародован в понедельник, 25 июня.

Вручающая ежегодно престижную награду "Оскар" киноакадемия сообщила, что пригласила в свои ряды 928 деятелей кинематографии, передает РИА Новости. Российского оператора американские киноакадемики отметили за киноленты "Левиафан" и "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева. За обе картины Михаил Кричман был номинирован на премии "Золотой орел" и "Ника".

Всего приглашения на членство в американской киноакадемии были отправлены в 59 стран, и больше всего приглашений были направлены представителям актерской профессии.