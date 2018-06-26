Телеканал HBO оскорбил Китай

Власти Китая заблокировали сайт американского телеканала HBO после выхода в эфир программы известного комика Джона Оливера, решившего обсудить торговые войны между США и КНР.

В ходе программы ее ведущий позволил себе ряд резких выпадов, в том числе, по поводу низкого технологического прогресса в Поднебесной. Отдельно Джон Оливер прошелся по китайскому лидеру Си Цзиньпину, сообщает телеканал "Россия 24".