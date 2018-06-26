В Мексике взрыв пиротехники унес жизни 2 человек

В мексиканском городе Тультепек в результате взрыва ангаров с пиротехникой погибли не менее двух человек, еще шестеро получили ранения. На месте происшествия работают пожарные и спасатели.

Взрывы пиротехники с летальным исходом часто происходят в Мексике, где все праздники отмечается массовыми салютами и фейерверками. Как сообщалось, в декабре 2016 года в том же Тультепеке от взрыва на ярмарке пиротехники погибли более 40 человек, напоминает РИА Новости.