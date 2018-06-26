СМИ: Дональд Трамп не прислушивается к министру обороны США

По информации американского телеканал NBC, ссылающегося на сотрудников Белого дома, президент США Дональд Трамп все меньше прислушивается к министру обороны страны Джеймсу Мэттису.

Так, по данным тележурналистов, глава американского оборонного ведомства не был уведомлен о том, что Дональд Трамп принял решение о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Более того, он не был проинформирован о том, что глава американской администрации поручил Пентагону начать создание военно-космических сил США, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Джеймсу Мэттису не сообщили о заявлении президента США о приостановке совместных с Южной Кореей военных учений — министр обороны узнал об этом только после того, как Дональд Трамп объявил о своем решении в ходе пресс-конференции по итогам саммита США и КНДР.

Чиновники Белого дома утверждают, что президент США устал от того, что Джеймс Мэттис игнорирует и тормозит его политические решения. "Они никогда не были особо близки", — заявил телеканалу NBC один из сотрудников американской администрации. Другой представитель Белого дома сообщил, что раньше Трамп и Мэттис часто обсуждали по телефону различные вопросы, однако сейчас ситуация изменилась в худшую сторону.