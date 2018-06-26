СМИ: Буффон согласовал двухлетний контракт с "Пари Сен-Жермен"

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон договорился с боссами французского "Пари Сен-Жермен". о подписании контракта. Ранее итальянец сообщил о том, что покидает туринский "Ювентус", в котором провел 17 лет.

Буффон согласовал с "ПСЖ" все детали договора, но пока не оформил их официально, сообщает РИА Новости со ссылкой на RMC. Срок соглашения будет рассчитан на два года и уже в ближайшие выходные он прибудет в столицу Франции для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

Напомним, что помимо покидания "Ювентуса" Буффон также ранее объявил о завершении свое международной карьеры в составе сборной Италии.