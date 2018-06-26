Близ аэропорта Дамаска разорвались 2 израильские ракеты

По данным сирийских СМИ, в ночь на вторник, 26 июня, в районе международного аэропорта Дамаска упали две израильские ракеты. Одновременно с ракетным обстрелом этого района силы сирийской ПВО перехватили вблизи границы с Израилем неизвестный объект над городом Эль-Кунейтра.

В то же самое время находящиеся в пригороде Эль-Кунейтры боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии, сообщает РИА Новости.

ТАСС передает, что разорвавшиеся рядом с международным аэропортом Дамаска израильские ракеты поразили склад оружия, принадлежавший шиитской партии "Хезболлах".

Этот случай ракетного обстрела Израилем территории Сирии далеко не первый. Так, 10 мая текущего года ракетные удары израильских ВВС привели к гибели трех сирийских военных, еще двое получили ранения. В результате атаки были уничтожены радарная станция и склад боеприпасов, а также причинен урон нескольким расчетам ПВО Сирии.