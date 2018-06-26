Американского пенсионера подозревают в поджоге и убийстве

В ночь на понедельник, 25 июня, в городе Лонг-Бич (США, штат Калифорния) арестован пенсионер, подозреваемый в поджоге дома престарелых и убийстве пожарного.

Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия для ликвидации возгорания в местном доме престарелых, и по ним был открыт огонь. Три человека, в том числе, двое пожарных, получили огнестрельные ранения. Позже один из них скончался.

Как сообщили представители властей, огонь открыл один из постояльцев дома престарелых — 77-летний Томас Ким. Предположительно, он же организовал взрыв, после которого в здании начался пожар, передает ТАСС. Задержанному уже предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и поджоге. Мотивы злоумышленника пока не выяснены.