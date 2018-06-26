Испанец Яго Аспас: в 1/8 финала против России нас ждет тяжелая игра

Футболист сборной Испании Яго Аспас, благодаря своему голу в дополнительное время принесший ничью своей команде в матче против Марокко (2:2), поделился своими ожиданиями от предстоящего матча против России. Игра 1/8 финала чемпионата мира состоится первого июля.

"Наша главная задача – готовиться к матчу против России в Москве, — цитирует Аспаса РИА Новости. – Мы смотрели игры сборной России и могу сказать, что в первых двух играх она здорово себя проявила. На игру с Уругваем не стоит ориентироваться, поскольку в ней не принимало несколько лидеров россиян. Нас совершенно точно ждет тяжелая игра, потому что мы не до конца нащупали свою игру. У нас имеются проблемы, но мы их будем исправлять".

Напомним, что поединок сборной России против Испании состоится на московском стадионе "Лужники".