"Спартак" намерен приобрести защитника сборной Швейцарии Шера

Московский "Спартак" собирается сделать предложение испанскому клубу "Депортиво" о трансфере футболиста сборной Швейцарии Фабиана Лукаса Шера. Швейцарец выступает на позиции центрального защитника.

Отступные за игрока составляют порядка четырех миллионов евро, сообщает "Спорт-экспресс". Известно, что спартаковцы уже связывались с агентом Шера для того, чтобы узнать о возможности совершения покупки. Также они уточняли финансовые запросы самого футболиста.

Напомним, что на данный момент Шер находится в расположении сборной Швейцарии, которая принимает участие в чемпионате мира. Футболист провел две встречи против Бразилии (1:1) и Сербии (2:1) без замен. Результативными действиями он не отличался.