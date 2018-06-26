Три клуба ФНЛ начнут сезон под новыми названиями

В новом сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) несколько клубов начнут под новыми названиями. Речь идет о трех командах: "Луче-Энергии" из Владивостока, "Ротор-Волгограде" и нижегородском "Олимпийце". Об этом сообщает официальный сайт ФНЛ.

В сезоне 2018/19, старт которого будет дан 17-го июля, дальневосточный клуб отбросит приставку "Энергия" и будет именоваться "Лучом", "Ротор-Волгоград" также упростит свое имя до более простого "Ротор". Таким образом, команды вернутся к своим историческим названиям. Единственным же клубом, который кардинально изменит свое имя, станет "Олимпиец" – теперь он будет называться "Нижним Новгородом".

Напомним, что ранее также был переименован и футбольный клуб "Кубань", который со следующего сезона будет выступать в Профессиональной футбольной лиге и будет носить название "Урожай".